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Правительство выделит десять миллиардов на лечение тяжелобольных детей
Деньги выделили фонду «Круг добра», указ о создании которого ранее подписал президент. Всего на текущий год на лечение тяжелобольных детей предусмотрено 60 млрд рублей.

Правительство выделило фонду «Круг добра» десять миллиардов рублей на закупку лекарств и технических средств реабилитации для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, всего на текущий год на лечение тяжелобольных детей предусмотрено 60 млрд рублей.

Указ о создании Фонда ранее подписал президент Владимир Путин. Заявки на лекарства могут направлять родители пациентов главные внештатные специалисты Минздрава и региональные министерства здравоохранения.

Представитель Минздрава Елена Байбарина заявляла, что организация будет покупать незарегистрированные препараты для конкретного ребенка или группы детей.