Осужденных привлекут к уборке Рязани от снега
Ранее активисты ОНФ предлагали чиновникам привлечь к уборке снега в Рязани безработных.
Осужденных, которых приговорили к обязательным работам, привлекут к уборке Рязани от снега. Об этом договорились на встрече представители Дирекции города и регионального УФСИН.
После обсуждения проблемы занятости и социализации осужденных граждан было решено, что в ближайшее время их будут привлекать к уборке улиц и остановок от снега и мусора, благоустройству общественных мест.
Ранее активисты ОНФ предлагали чиновникам привлечь к уборке снега в Рязани безработных.