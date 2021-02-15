Осужденных привлекут к уборке Рязани от снега

Ранее активисты ОНФ предлагали чиновникам привлечь к уборке снега в Рязани безработных.

Осужденных, которых приговорили к обязательным работам, привлекут к уборке Рязани от снега. Об этом договорились на встрече представители Дирекции города и регионального УФСИН.

После обсуждения проблемы занятости и социализации осужденных граждан было решено, что в ближайшее время их будут привлекать к уборке улиц и остановок от снега и мусора, благоустройству общественных мест.

Ранее активисты ОНФ предлагали чиновникам привлечь к уборке снега в Рязани безработных.