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Названы регионы России с самым высоким качеством жизни
Эксперты РИА Новости провели ежегодное исследование и составили рейтинг российских регионов по качеству жизни. Они учитывали 70 показателей, характеризующих основные аспекты жизни.

Эксперты РИА Новости провели ежегодное исследование и составили рейтинг российских регионов по качеству жизни. Они учитывали 70 показателей, характеризующих основные аспекты: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Лидерами рейтинга, как и в прежние годы, стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В первую десятку также неизменно вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская и Воронежская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Калининградская область. Эти регионы характеризуются высоким уровнем экономического развития.

Аутсайдеры списка также почти не изменились: Калмыкия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия, Забайкальский край, Республика Тыва. В этих регионах невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения и высокий уровень безработицы.

Рязанская область за год потеряла две позиции в рейтинге и оказалась на 58 строчке, набрав 50,021 балла. Для сравнения — у Москвы 82, 164 балла и 1 строчка, у Тывы 17, 506 балла и 85 строчка.