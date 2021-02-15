Названы регионы России с самым высоким качеством жизни

Эксперты РИА Новости провели ежегодное исследование и составили
Лидерами рейтинга, как и в прежние годы, стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В первую десятку также неизменно вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская и Воронежская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Калининградская область. Эти регионы характеризуются высоким уровнем экономического развития.
Аутсайдеры списка также почти не изменились: Калмыкия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия, Забайкальский край, Республика Тыва. В этих регионах невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения и высокий уровень безработицы.
Рязанская область за год потеряла две позиции в рейтинге и оказалась на 58 строчке, набрав 50,021 балла. Для сравнения — у Москвы 82, 164 балла и 1 строчка, у Тывы 17, 506 балла и 85 строчка.