Мэрия: в Рязани продолжают убирать снег

В Рязани продолжают убирать снег. В мэрии рассказали, что за прошедшие сутки с улиц вывезли более 4 300 кубометров снега, для обработки дорог использовали 200 кубометров пескосоляной смеси.

В Рязани продолжают убирать снег. В мэрии рассказали, что за прошдешие сутки с улиц вывезли более 4 300 кубометров снега, для обработки дорог использовали 200 кубометров пескосоляной смеси.

От снега и льда очистили городские тротуары, пешеходные переходы, лестницы, пешеходные зоны на мостах и путепроводах. Работы вели на улицах Есенина, Чапаева, Куйбышевском шоссе, мостах на улицах Солнечной, Горбатом и Брессюирском мостах.

Также в мэрии уточнили, что 15 февраля механизированная техника и подрядные организации продолжат убирать снег с улиц. В планах — улицы Магистральная, Промышленная, Интернациональная, Княжье поле, проезд Шабулина. Грейдирование дорог произведут в поселках Храпово и Божатково, на Михайловском проезде и в районе Сысоево.