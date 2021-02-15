Мэрия назвала число свободных мест в рязанских детсадах

Для направления в детсады родителям нужно обратиться в МФЦ, чтобы для внести изменения в заявления. Заявления принимаются с 15 по 26 февраля.

В мэрии назвали число свободных мест в детских садах Рязани. Информация опубликована на сайте горадминистрации.

Список:

Для детей в возрасте от 1 до 3 лет в группах для детей с туберкулезной интоксикацией — в детсадах №№12 (Железнодорожный район), 111 (Октябрьский район).

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в группе кратковременного пребывания — в детсаду №69 (Октябрьский район).

Для детей 2-х летнего возраста:

Московский район — в детсаду №№108, 120 (группа для детей с нарушением зрения);

Октябрьский район — в детсадах №№65 (группа для детей с нарушением слуха), 105 (поселок Соколовка), 152 (поселок Строитель).

Вакантные места для детей в возрасте от 3 до 4 лет остаются в детских садах:

Железнодорожный район — №№73, 87, 136, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — №№14, 23, 76, 89, 101, 103, 104, 107, 108, 110, 120 (для детей с нарушением зрения), 148, 151, 153, 154, 158;

Октябрьский район — №№25, 37, 105, 121, 131, 152, 161;

Советский район — №133.

Для детей в возрасте от 4 до 5 лет свободные места зарегистрированы в следующих детских садах:

Железнодорожный район — №№43, 48, 99, 145, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — №№14, 16, 23, 28, 31, 76, 103, 104, 108, 124, 126, 135, 137, 148, 151, 153, 154, 158;

Октябрьский район — №№70, 118 (общеразвивающая группа и группа для детей с ТНР), 121;

Советский район — №№17, структурное подразделение школы №29.

Наличие в детских садах вакантных мест для детей в возрасте от 5 до 6 лет:

Железнодорожный район — №№43, 71, 73, 75, 80, 81, 102, 116, 143, 145, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — №№3, 16, 31, 35, 76, 89, 103, 104, 126, 135, 137, 148;

Октябрьский район — №№25, 69, 78, 118 (группа для детей с ТНР), 121, 130, 131, 138, 140, 150, 152, 161;

Советский район — №№66, 91, 133, структурное подразделение школы №29.

Для детей в возрасте от 6 до 7 лет свободные места зарегистрированы в детских садах:

Железнодорожный район — №№29, 43, 48, 71, 73, 75, 80, 84, 85, 88, 102, 109, 116, 123, 136, 139, 143, 145, 159;

Московский район — №№3, 14, 16, 23, 31, 76, 89, 101, 124, 126, 148, 154, 158;

Октябрьский район — №№4, 7, 69, 70, 77, 78, 117, 118 (группа для детей с ТНР), 121, 125, 130, 140, 142, 152, 157, 161;

Советский район — №№1 (группа для детей с ТНР), 2, 17, 20, 55, 66, 82, 96, 119, 141, структурное подразделение школы №29.

Для направления в детсады родителям нужно обратиться в МФЦ, чтобы для внести изменения в заявления.

Для получения места в детских садах №№1, 118, 160 дополнительно нужно предоставить в МФЦ заключение ПМПК с рекомендацией посещения группы для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Заседание комиссии состоится 3 марта 2021 года. Заявления принимаются с 15 по 26 февраля.