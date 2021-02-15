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«Мармакс» предложил новую линейку загородных домов
Строительная компания «Мармакс» предлагает новую линейку загородных домов в поселке «Вилланд», расположенном в 12 минутах от Рязани.

Строительная компания «Мармакс» предлагает новую линейку загородных домов в поселке «Вилланд», расположенном в 12 минутах от Рязани.

«Купить участок в экологически благоприятном районе и построить на нем дом — это легче и проще, чем кажется. Мы проработали и подготовили для вас одноэтажные и двухэтажные дома с современными и удобными планировками», — рассказала руководитель отдела продаж компании Анна Терехова.

Заключив договор на строительство дома с «Мармакс», на участке можно возвести кирпичный или каркасный дом по одному из уже готовых проектов. Работы выполнят под ключ — владелец получит полностью готовый для жизни дом, со всеми необходимыми коммуникациями.

При строительстве компания «Мармакс» использует проверенные на собственном опыте материалы, а также дает гарантию 5 лет на дома. Сроки проведения работ и их стоимость прописываются в договоре, а за ходом строительства будущие жители поселка «Вилланд» смогут наблюдать на YouTube-канале девелопера.

Подробнее о каркасных и кирпичных домах можно узнать по телефону 500-005 или на сайте коттеджного поселка «Вилланд».