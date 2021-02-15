Фото: в Спасском районе загорелся дом
Пожар начался около 2:30. В доме были жилыми только две крайние квартиры.
В ночь на понедельник, 15 февраля, в селе Дегтяное Спасского района загорелся трехквартирный дом. Об этом пишет ИД «
Пожар начался около 2:30. Отмечается, что в доме были жилыми только две крайние квартиры. Квартира в центре была заброшена и непригодна к жилью.
Часть дома была газифицирована, часть отапливалась печкой. От огня пострадали все три квартиры.
Жильцов сгоревших квартир разместили у родственников. Причины пожара устанавливаются.