Фото: в Спасском районе загорелся дом

Пожар начался около 2:30. В доме были жилыми только две крайние квартиры.

В ночь на понедельник, 15 февраля, в селе Дегтяное Спасского района загорелся трехквартирный дом. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Пожар начался около 2:30. Отмечается, что в доме были жилыми только две крайние квартиры. Квартира в центре была заброшена и непригодна к жилью.

Часть дома была газифицирована, часть отапливалась печкой. От огня пострадали все три квартиры.

Жильцов сгоревших квартир разместили у родственников. Причины пожара устанавливаются.