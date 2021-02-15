Фото: на трассе в Михайловском районе сгорела фура

ДТП произошло около 16 часов на 210 километре трассы Р-22 «Каспий». Машина стояла на месте, когда начала дымиться. Водитель успел выскочить, когда понял, что автомобиль загорелся.