Фото: на трассе в Михайловском районе сгорела фура
ДТП произошло около 16 часов на 210 километре трассы Р-22 «Каспий». Машина стояла на месте, когда начала дымиться. Водитель успел выскочить, когда понял, что автомобиль загорелся.
В понедельник, 15 февраля, на трассе в Михайловском районе загорелся большегруз «МАЗ». Об этом пишет ИД «
ДТП произошло около 16 часов на 210 километре трассы Р-22 «Каспий».
Очевидцы рассказали, что машина стояла на месте, когда начала дымиться. Водитель успел выскочить, когда понял, что автомобиль загорелся.
Грузовик сгорел полностью. Водитель не пострадал.
Причины пожара устанавливаются.