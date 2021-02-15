Борьба рязанцев со снежным коллапсом и происшествия. Главные новости выходных, 13-14 февраля

В минувшие выходные жителям Рязанской области пришлось бороться со стихией. Метель, которая шла почти двое суток, нарушила привычный ритм жизни рязанцев. Вспомним главные события этих дней.

В минувшие выходные жителям Рязанской области пришлось бороться со стихией. Метель, которая шла почти двое суток, нарушила привычный ритм жизни рязанцев. Вспомним главные события этих дней.

Борьба рязанцев со стихией

Горожане пожаловались на снежные завалы во всех районах Рязани в субботу, 13 февраля. Накануне весь день шла сильная метель, наутро дороги замело снегом. За сутки с улиц Рязани вывезли 6 тысяч кубометров снега, сообщили в администрации.

Утром в субботу, 13 февраля, на улице Советской Армии в снегу застряли фуры. В Рязани во время уборки снега забуксовала снегоуборочная машина, инцидент попал на видео. На улице Костычева не смогли разъехаться два автобуса. Транспорт застрял на заснеженной дороге.

Водитель маршрутки № 47 опубликовал пост в соцсетях о том, что в Дягилево невозможно проехать.

Рязанцы помогли вытащить застрявшую в снегу скорую. Инцидент попал на видео. В Пронском районе жители вытащили несколько съехавших на обочину машин.

Жители некоторых домов Рязани 13-14 февраля провели субботники, чтобы очистить свои дворы от снега.

После обильного снегопада некоторые брошенные автомобили оказались сильно засыпаны снегом. Фотографиями таких «подснежников» рязанцы делились в социальных сетях.

Происшествия

В Рязани на Московском шоссе умерла пожилая женщина, которой внезапно стало плохо. Личность скончавшейся установлена.

Житель Рязани умер во время уборки парковки от снега в субботу, 13 февраля. В пресс-службе СУ СКР по области подтвердили факт случившегося и уточнили, что смерть мужчины не криминального характера.

В Старожиловском районе в ванной нашли тело 42-летней женщины. Без матери остались четверо детей. По словам домочадцев, она злоупотребляла алкоголем. Следователи выясняют причины смерти.

Алабай набросился на жителя Рыбного в воскресенье, 14 февраля, собака укусила мужчину в руку. Пострадавшего доставили в больницу.

В Рязани от тяжелой болезни скончался воспитанник спортклуба «Олимпиец» и ученик 10 класса школы № 39 Дмитрий Жемчугов.

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На рязанцах испытают лекарство от коронавируса. Рязань наряду с несколькими российскими городами вошла в программу исследования препарата под названием «Моликсан».

В Рязани появился сайт с информацией о концепции развития и реконструкции Торгового городка. По предварительной концепции проекта, главный павильон превратится в современный фуд-маркет с локальными продуктами и ресторанами.