Банк «Открытие» и Фонд Хабенского провели совместный благотворительный вечер

В мероприятии приняли участие клиенты банка, оказывающие финансовую поддержку Фонду. В программе вечера прозвучали рассказы писателя Александра Цыпкина.

В пятницу, 12 февраля, банк «Открытие» совместно с Фондом Хабенского провели закрытый благотворительный вечер «Пятница, двенадцатое» для партнеров и клиентов банка.

В мероприятии приняли участие клиенты банка, оказывающие финансовую поддержку Фонду. В программе вечера прозвучали рассказы писателя Александра Цыпкина.

«Банк „Открытие“ и Фонд Хабенского — многолетние партнеры. Наш совместный проект „Бизнес с открытым сердцем“ делает благотворительность простой и доступной, с каждым днем вовлекая в нее все больше людей. Программа позволяет нашим клиентам помогать подопечным Фонда всего в один клик в интернет-банке для бизнеса. Технологии, благотворительность и предпринимательство меняют мир вокруг нас и мы рады возможности их объединить», — прокомментировала заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

«Благодаря таким надежным партнерам, как банк „Открытие“, наш Фонд может с уверенностью планировать свою работу на будущее. Банк поддерживает не только оказание адресной помощи конкретным детям, но и важные системные проекты Фонда, которые помогают улучшить качество лечения и диагностики пациентов. Вместе с „Открытием“ мы также реализуем и успешные медийные проекты, как, например, „Изотворительность“, который был очень высоко оценен профессионалами в маркетинге. Мы рады, что наша дружба с банком „Открытие“ позволяет нам нестандартно смотреть на социальные проекты и не бояться экспериментировать», — отметила директор благотворительного Фонда Константина Хабенского Алена Мешкова.

В рамках программы «Бизнес с открытым сердцем» собрано уже более 23 миллионов рублей.