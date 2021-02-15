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«АвтоВАЗ» отзовет более 9 тысяч машин
«АвтоВАЗ» отзовет более 9 000 автомобилей Lada Xray, выпущенных с января по май 2019 года. На эти автомобили на заводе установили бракованные валы электромеханического усилителя рулевого управления.

«АвтоВАЗ» отзовет более 9 000 автомобилей Lada Xray, выпущенных с января по май 2019 года. Пресс-служба Росстандарта отмечает, что на эти автомобили на заводе установили бракованные валы электромеханического усилителя рулевого управления.

Владельцев, попадающих под ремонт автомобилей, пригласят в ближайший дилерский центр для замены неисправных деталей. Работы по замене проведут бесплатно.

Проверить, попадает ли ваш автомобиль под замену деталей можно по VIN-коду на сайте auto.ru.