«АвтоВАЗ» отзовет более 9 тысяч машин

«АвтоВАЗ» отзовет более 9 000 автомобилей Lada Xray, выпущенных с января по май 2019 года. На эти автомобили на заводе установили бракованные валы электромеханического усилителя рулевого управления.

«АвтоВАЗ» отзовет более 9 000 автомобилей Lada Xray, выпущенных с января по май 2019 года. Пресс-служба Росстандарта отмечает , что на эти автомобили на заводе установили бракованные валы электромеханического усилителя рулевого управления.

Владельцев, попадающих под ремонт автомобилей, пригласят в ближайший дилерский центр для замены неисправных деталей. Работы по замене проведут бесплатно.