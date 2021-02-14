Жителей Рязанской области ждет холодный март

Жителей Рязанской области ждет холодный март. В Гидрометцентре спрогнозировали холодное начало весны почти по всей России, включая среднюю полосу.

В Гидрометцентре спрогнозировали холодный март почти по всей России, включая среднюю полосу, пишет «Российская газета». Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В средней полосе весна не будет теплой и ранней. Как рассказала Паршина, среднемесячная температура в Москве в марте — минус 2,2 градуса.

«Это совсем не весенний месяц для средней полосы. Только 27 марта среднесуточная температура будет равняться нулю. А затем уже начнется повышение температуры», — добавила Паршина.

Холодный март также ожидается в Архангельской области, Коми и Ненецком автономном округе, а также в Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа. Выше нормы температура в первый месяц весны будет практически на всей территории Сибири. На Урале температура в марте ожидается в пределах нормы.