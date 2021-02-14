\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 14
-18°
Пнд, 15
-19°
Втр, 16
-19°
ЦБ USD 73.94 0.18 13/02
ЦБ EUR 89.61 0.17 13/02
Нал. USD 73.81 / 75.5 15:20
Нал. EUR 89.55 / 90.25 12:41
Новости
Коронавирус
Публикации
Принудительные кардиотренировки. В Песочне жители многоэтажки четверты...
Четвертый месяц собственники квартир в девятиэтажке на ...
Вчера 16:35
2 953
Долги, «заморозка» и суды. Строительство многострадального рязанского...
Четыре года и почти миллиард рублей. Столько уже сейчас...
12 февраля 12:12
5 821
Сто дней после приказа. Новый главврач Рязанской ОКБ о «красной зоне»,...
Перед тем, как занять высокую должность, он более двадц...
10 февраля 15:11
11 138
ФК «Рязань»: чем живет клуб
История рязанского футбольного клуба. Как сейчас живет ...
10 февраля 11:23
9 920
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Жителей Рязанской области ждет холодный март
Жителей Рязанской области ждет холодный март. В Гидрометцентре спрогнозировали холодное начало весны почти по всей России, включая среднюю полосу.

В Гидрометцентре спрогнозировали холодный март почти по всей России, включая среднюю полосу, пишет «Российская газета». Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В средней полосе весна не будет теплой и ранней. Как рассказала Паршина, среднемесячная температура в Москве в марте — минус 2,2 градуса.

«Это совсем не весенний месяц для средней полосы. Только 27 марта среднесуточная температура будет равняться нулю. А затем уже начнется повышение температуры», — добавила Паршина.

Холодный март также ожидается в Архангельской области, Коми и Ненецком автономном округе, а также в Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа. Выше нормы температура в первый месяц весны будет практически на всей территории Сибири. На Урале температура в марте ожидается в пределах нормы.