Жителей Рязанской области ждет холодный март

В Гидрометцентре спрогнозировали холодный март почти по всей России, включая среднюю полосу,
В средней полосе весна не будет теплой и ранней. Как рассказала Паршина, среднемесячная температура в Москве в марте — минус 2,2 градуса.
«Это совсем не весенний месяц для средней полосы. Только 27 марта среднесуточная температура будет равняться нулю. А затем уже начнется повышение температуры», — добавила Паршина.
Холодный март также ожидается в Архангельской области, Коми и Ненецком автономном округе, а также в Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа. Выше нормы температура в первый месяц весны будет практически на всей территории Сибири. На Урале температура в марте ожидается в пределах нормы.