В Старожиловском районе нашли тело многодетной матери

В Старожиловском районе в ванной нашли тело женщины. Следственный комитет выясняет точную причину смерти и все обстоятельства случившегося,
Трагедия произошла в пятницу, 12 февраля, в Старожиловском районе. В ванной обнаружили труп 42-летней женщины, сообщили в региональном Следственном комитете.
«На теле женщины не было явных признаков следов криминального характера, — рассказал старший следователь Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын. — В настоящее время мы проводим проверку, чтобы установить точную причину смерти и все обстоятельства случившегося. Возможно, у нее не выдержало сердце».
У женщины осталось четверо детей.
Сообщается, что в момент случившегося муж был на работе, в квартире находился только 12-летний сын, который смотрел мультфильмы. Другие дети не были дома. Старший сын вернулся домой около 22:00, зашел в ванную и увидел мать без сознания. Он спустил воду и попытался сделать искусственное дыхание, но женщина уже была мертва. Рядом стояла бутылка с самогоном и кружка. По словам домочадцев, она злоупотребляла алкоголем.
Фото с места происшествия: «КП-Рязань»
Напомним, ранее в Рязани на улице скончалась пожилая женщина.