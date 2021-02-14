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В Старожиловском районе нашли тело многодетной матери
В Старожиловском районе в ванной нашли тело женщины. Следственный комитет выясняет точную причину смерти и все обстоятельства случившегося.

В Старожиловском районе в ванной нашли тело женщины. Следственный комитет выясняет точную причину смерти и все обстоятельства случившегося, сообщает «КП-Рязань».

Трагедия произошла в пятницу, 12 февраля, в Старожиловском районе. В ванной обнаружили труп 42-летней женщины, сообщили в региональном Следственном комитете.

«На теле женщины не было явных признаков следов криминального характера, — рассказал старший следователь Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын. — В настоящее время мы проводим проверку, чтобы установить точную причину смерти и все обстоятельства случившегося. Возможно, у нее не выдержало сердце».

У женщины осталось четверо детей.

Сообщается, что в момент случившегося муж был на работе, в квартире находился только 12-летний сын, который смотрел мультфильмы. Другие дети не были дома. Старший сын вернулся домой около 22:00, зашел в ванную и увидел мать без сознания. Он спустил воду и попытался сделать искусственное дыхание, но женщина уже была мертва. Рядом стояла бутылка с самогоном и кружка. По словам домочадцев, она злоупотребляла алкоголем.

Фото с места происшествия: «КП-Рязань»

Напомним, ранее в Рязани на улице скончалась пожилая женщина.