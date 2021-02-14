В Рязани ушел из жизни воспитанник школы ФК «Олимпиец»

В Рязани от тяжелой болезни скончался воспитанник спортклуба «Олимпиец» и ученик 10 класса школы № 39 Дмитрий Жемчугов. Мальчик умер в ночь на 12 февраля.

В Рязани от тяжелой болезни скончался воспитанник спортклуба «Олимпиец» и ученик 10 класса школы № 39 Дмитрий Жемчугов. Мальчик умер в ночь на 12 февраля, сообщает «КП-Рязань».

Тренеры ФК «Олимпиец» соболезнуют родным и близким ребенка.

«Воспитанник нашей школы, игрок команды 2005 года, замечательный, веселый, добрый парень. Взрослел на наших глазах, и казалось, все только начинается и вся жизнь впереди… но страшная болезнь не щадит и детей. Трудно подобрать какие-то слова. Что может быть страшнее смерти ребенка», — откликнулись тренеры спортшколы.