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В Рязани ушел из жизни воспитанник школы ФК «Олимпиец»
В Рязани от тяжелой болезни скончался воспитанник спортклуба «Олимпиец» и ученик 10 класса школы № 39 Дмитрий Жемчугов. Мальчик умер в ночь на 12 февраля.

В Рязани от тяжелой болезни скончался воспитанник спортклуба «Олимпиец» и ученик 10 класса школы № 39 Дмитрий Жемчугов. Мальчик умер в ночь на 12 февраля, сообщает «КП-Рязань».

Тренеры ФК «Олимпиец» соболезнуют родным и близким ребенка.

«Воспитанник нашей школы, игрок команды 2005 года, замечательный, веселый, добрый парень. Взрослел на наших глазах, и казалось, все только начинается и вся жизнь впереди… но страшная болезнь не щадит и детей. Трудно подобрать какие-то слова. Что может быть страшнее смерти ребенка», — откликнулись тренеры спортшколы.

«Учащиеся, педагоги и родители приносят искренние соболезнования родным и близким! Светлая память о Дмитрии навсегда останется в наших сердцах!» — говорится в некрологе, опубликованном на сайте школы № 39.