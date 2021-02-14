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В Рязани объявили тендер на строительство трех артезианских скважин
Три артезианских скважины построят на объекте «Окская очистная водопроводная станция» села Дядьково. Начальная (максимальная) цена контракта составляет более 22,5 млн рублей.

В Рязани объявили тендер на строительство трех артезианских скважин. Артезианские скважины построят на объекте «Окская очистная водопроводная станция» села Дядьково. Тендер появился на сайте госзакупок 12 февраля.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 22 млн 531 тыс. 942 руб. 92 коп. Финансируется строительство из бюджета Рязани.

Подача заявок заканчивается 10 марта.

Напомним, еще год назад рязанцы стали массово жаловаться на рыбный запах воды из-под крана. В мэрии сообщили, что неприятный запах возник из-за «аномальных погодных условий, обмеления Оки, состояния водозабора, который нуждается в реконструкции, и изношенности труб».

Было решено построить три артезианские скважины.