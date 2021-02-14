Стоимость биткоина достигла исторического максимума

Стоимость самой популярной криптовалюты вновь побила исторический рекорд. Сейчас биткоин, по данным торгов, составляет более 49 тысяч долларов.

Стоимость самой популярной криптовалюты вновь побила исторический рекорд. Сейчас биткоин, по данным торгов, составляет более 49 тысяч долларов, сообщает РИА Новости в воскресенье, 14 февраля.

По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9:08 биткоин дорожает на 2,7%, до 49 143 тысячи долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 3,33% — до 49 300 долларов.