\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 14
-16°
Пнд, 15
-20°
Втр, 16
-18°
ЦБ USD 73.94 0.18 13/02
ЦБ EUR 89.61 0.17 13/02
Нал. USD 73.81 / 75.5 15:20
Нал. EUR 89.55 / 90.25 12:41
Новости
Коронавирус
Публикации
Принудительные кардиотренировки. В Песочне жители многоэтажки четверты...
Четвертый месяц собственники квартир в девятиэтажке на ...
Вчера 16:35
2 524
Долги, «заморозка» и суды. Строительство многострадального рязанского...
Четыре года и почти миллиард рублей. Столько уже сейчас...
12 февраля 2021 12:12
5 517
Сто дней после приказа. Новый главврач Рязанской ОКБ о «красной зоне»,...
Перед тем, как занять высокую должность, он более двадц...
10 февраля 15:11
10 836
ФК «Рязань»: чем живет клуб
История рязанского футбольного клуба. Как сейчас живет ...
10 февраля 11:23
9 626
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Стоимость биткоина достигла исторического максимума
Стоимость самой популярной криптовалюты вновь побила исторический рекорд. Сейчас биткоин, по данным торгов, составляет более 49 тысяч долларов.

Стоимость самой популярной криптовалюты вновь побила исторический рекорд. Сейчас биткоин, по данным торгов, составляет более 49 тысяч долларов, сообщает РИА Новости в воскресенье, 14 февраля.

По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9:08 биткоин дорожает на 2,7%, до 49 143 тысячи долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 3,33% — до 49 300 долларов.