Семейные пары врачей рязанской ОКБ рассказали истории своей любви

Семейные пары врачей рязанской ОКБ рассказали истории своей любви. Пост опубликован в группе учреждения «ВКонтакте».

В День влюбленных 14 февраля пары, которые работают в ОКБ имени Семашко, поделились историями создания своих семей. Пост опубликован в группе учреждения «ВКонтакте».

Анна Сергеевна Пшенникова — офтальмолог, а Дмитрий Сергеевич Пшенников — отоларинголог. Они познакомились в больнице имени Семашко 1 сентября, когда оба поступили в медуниверситет. Встречаться начали только на 4 курсе, а поженились на шестом. Предложение будущей супруге Дмитрий Сергеевич сделал в новогоднюю ночь. Пшенниковы любят проводить выходные на природе и путешествовать, у них есть сын.

Будущие супруги Крупновы познакомились тоже в ОКБ. Роман Николаевич уже работал офтальмологом, а Александра Александровна устроилась терапевтом. Во время первого свидания она поняла, что Роман Николаевич близкий ей по духу человек. Еще Крупнов мастер спорта по водному туризму и любит путешествовать. Во время поездки в горах Сочи он сделал предложение будущей супруге. Пара участвовала в ориентированных походах по Кавказу, Кольскому полуострову.

Мария Юрьевна и Алексей Алексеевич Тетерины работают в поликлинике № 2. Когда он устраивался на работу, Мария Юрьевна заменяла ушедшего в отпуск заведующего терапевтическим отделением. Как руководитель, она помогала новому сотруднику влиться в работу. Молодые терапевты начали встречаться, а потом поженились. Молодожены договорились разделять дом и работу, чтобы это не сказалось на отношениях. Позже Мария Юрьевна ушла в декрет, а Алексей Алексеевич после объединения поликлиники № 2 с ОКБ стал заведующим терапевтическим отделением.

Валентина и Антон Костины поженились на последнем курсе медуниверситета. Они принципиально искали лечебное учреждение, в котором бы было сразу два вакантных места. Когда узнали, что в поликлинике № 2 требуются терапевты, то очень обрадовались и подали заявления на работу. Костины стараются всегда подобрать смены так, чтобы вместе приходить в поликлинику и вместе возвращаться домой. Начало их карьеры пришлось на пандемию коронавируса. Супругам очень помогает поддержка друг друга. Дома они стараются отвлечься от работы, оба любят творчество: Антон рисует и играет на гитаре, а Валентина занимается рукоделием и играет на фортепиано.

Все пары отмечают, что им очень нравится работать вмете: они могут друг другу помочь, общая сфера деятельности их сближает.