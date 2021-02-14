Рязанцы делятся в соцсетях фотографиями машин-«подснежников»
После двух дней обильного снегопада некоторые оставленные надолго автомобили оказались сильно засыпаны снегом. Фотографиями таких «подснежников» рязанцы делятся в социальных сетях.
После двух дней обильного снегопада некоторые оставленные надолго автомобили оказались сильно засыпаны снегом. Фотографиями таких «подснежников» рязанцы
«Встретимся с тобой весной», — сделал подпись житель Рязани к фотографии машины, погребенной в снегу на улице Новаторов возле Молодежного рынка.
«Как не жалко бросать машины свои, пусть и советский автопром», — прокомментировала подписчица группы.
Напомним, жители некоторых домов Рязани в выходные 13-14 февраля провели субботники, чтобы очистить свои дворы от снега.
Ранее рязанцы пожаловались на снежные завалы во всех районах города после сильной метели.