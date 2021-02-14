Рязанцы делятся в соцсетях фотографиями машин-«подснежников»

После двух дней обильного снегопада некоторые оставленные надолго автомобили оказались сильно засыпаны снегом. Фотографиями таких «подснежников» рязанцы делятся в социальных сетях.

После двух дней обильного снегопада некоторые оставленные надолго автомобили оказались сильно засыпаны снегом. Фотографиями таких «подснежников» рязанцы делятся в социальных сетях.

«Встретимся с тобой весной», — сделал подпись житель Рязани к фотографии машины, погребенной в снегу на улице Новаторов возле Молодежного рынка.

«Как не жалко бросать машины свои, пусть и советский автопром», — прокомментировала подписчица группы.

Напомним, жители некоторых домов Рязани в выходные 13-14 февраля провели субботники, чтобы очистить свои дворы от снега.

Ранее рязанцы пожаловались на снежные завалы во всех районах города после сильной метели.