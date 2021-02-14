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Россияне назвали свои любимые фильмы о любви
​Россияне назвали свои любимые фильмы о любви. Картина «Любовь и голуби» заняла первое место среди опрошенных.

Россияне назвали свои любимые фильмы о любви. Картина «Любовь и голуби» заняла первое место, сообщает РБК со ссылкой на опрос портала Superjob в преддверии Дня всех влюбленных.

Фильм режиссера Владимира Меньшова, снятый в 1984 году, поддержали 13% респондентов. В результате он опередил «Титаник» Джеймса Кэмерона, который упомянули 10%. Далее в лидерах у опрошенных следуют «Красотка», «Дневник памяти» и «Три метра над уровнем неба».

Также выяснилось, что мужчинам «Любовь и голуби» нравится сильнее, чем женщинам (14 против 12%). А «Красотку» выбирала чаще женская аудитория (4 против 3%). Только 3% россиян признались, что вообще не смотрят фильмы о любви.