Россияне назвали свои любимые фильмы о любви

​Россияне назвали свои любимые фильмы о любви. Картина «Любовь и голуби» заняла первое место среди опрошенных.

Россияне назвали свои любимые фильмы о любви. Картина «Любовь и голуби» заняла первое место, сообщает РБК со ссылкой на опрос портала Superjob в преддверии Дня всех влюбленных.

Фильм режиссера Владимира Меньшова, снятый в 1984 году, поддержали 13% респондентов. В результате он опередил «Титаник» Джеймса Кэмерона, который упомянули 10%. Далее в лидерах у опрошенных следуют «Красотка», «Дневник памяти» и «Три метра над уровнем неба».

Также выяснилось, что мужчинам «Любовь и голуби» нравится сильнее, чем женщинам (14 против 12%). А «Красотку» выбирала чаще женская аудитория (4 против 3%). Только 3% россиян признались, что вообще не смотрят фильмы о любви.