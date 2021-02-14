На ремонт участка трассы «Золотое кольцо» в Рязанской области выделили 1 миллиард рублей

На ремонт части трассы «Золотое кольцо», которая проходит по территории Рязанской области, выделили более 1 миллиарда рублей из федерального бюджета.

На ремонт части трассы «Золотое кольцо», которая проходит по территории Рязанской области, уйдет более 1 миллиарда рублей из федерального бюджета. Информация об открытом конкурсе на капитальный ремонт автомобильной дороги Р-132 Калуга — Тула — Михайлов — Рязань на участке км 233+340 — км 240+000 опубликована на сайте госзакупок.

Заказчик работ — ФКУ Упрдор Москва — Волгоград. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 миллиард 162 миллиона 838 тысячи 771 рубль. Подрядчик должен завершить ремонт к 15 октября 2022 года, заявки принимают до 10 марта.

Напомним, федеральный статус в Рязанской области приобрели участки трасс Рязань — Михайлов, Рязань — Спас-Клепики и Москва — Касимов.

Ранее сообщалось, что ФКУ Упрдор Москва — Волгоград приступило к капремонту обхода Михайлова, включенного в состав трассы Р-132 «Золотое кольцо». Отрезок свяжет между собой северное и западное транзитные направления федеральных трасс, минуя населенный пункт. Начать работы планируют весной 2021 года.