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Иммунолог успокоил россиян после слов Мясникова о новой смертельной пандемии
Врач-иммунолог Владимир Болибок объяснил слова доктора Мясникова о приближении новой пандемии, которая опаснее коронавируса. Как объяснил Болибок, вирусы гриппа достаточно хорошо изучены в отличие от коронавирусной инфекции, и лично он не видит проблем с созданием вакцины, как бы возбудители ни мутировали.

Врач-иммунолог Владимир Болибок объяснил слова доктора Мясникова о приближении новой пандемии, которая опаснее коронавируса, пишет «Вечерняя Москва».

Как объяснил Болибок, вирусы гриппа достаточно хорошо изучены в отличие от коронавирусной инфекции, и лично он не видит проблем с созданием вакцины, как бы возбудители ни мутировали. Он добавил, что после пандемии СOVID-19 люди начали более лояльно относиться к вакцинации.

«Сейчас такой переломный момент, когда люди в вакцинацию поверили и начинают активно записываться на прививку. Поэтому я не вижу с гриппом особых проблем. А вот с другими возбудителями предсказать все гораздо сложнее», — отметил врач.

Он напомнил, что после двух пандемий XX века, «испанского» и «гонконгского» гриппа в 1918—1920 и 1968 годах, эпидемия коронавируса привела к первой серьезной пандемии в XXI веке, к которой оказались не готовы ВОЗ и системы здравоохранения ряда стран.

Специалист считает, что кроме вакцины необходимо иметь резервы для оказания медицинской помощи и для перестройки в случае надобности промышленности, чтобы быстрее наладить производство лекарств и средств защиты.

Врач также добавил, что урок пандемии коронавируса приведет к тому, что будут созданы центры расширенного контроля за вирусными инфекциями.

«Там будут изучать и коронавирусы, и аденовирусы. Банальные возбудители, но мы не знаем, чего от них ждать дальше. Бояться не стоит, но надо быть наготове», — подытожил иммунолог.

Напомним, ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что следующая эпидемия будет опаснее коронавируса. По его словам, она может возникнуть из-за того, что вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку, а затем распространится.