Житель Рязани умер во время уборки парковки от снега

Житель Рязани умер во время уборки парковки от снега. В пресс-службе СУ СКР по Рязанской области подтвердили факт случившегося. В разговоре с РЗН. инфо уточнили, что смерть мужчины не носит криминальный характер.

Житель Рязани умер во время уборки парковки от снега в субботу, 13 февраля. В пресс-службе СУ СКР по Рязанской области подтвердили факт случившегося. В разговоре с РЗН. инфо уточнили, что смерть мужчины не криминального характера.

Трагедия произошла на улице Быстрецкой. По словам очевидцев, тело долго пролежало на морозе.

Напомним, днем на улице Рязани скончалась пожилая женщина. Следователи рассказали о происшествии.