В Рязанской области выявили еще 96 случаев заражения коронавирусом

По информации оперативной рабочей группы Правительства Рязанской области, 13 февраля в регионе выявлено еще 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В статистику включили еще три летальных исхода.

По информации оперативной рабочей группы Правительства Рязанской области, 13 февраля в регионе выявили еще 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что соответствует 8,59 на 100 тыс. населения (по РФ — 10,12 на 100 тыс. населения). Темп прироста за сутки составил 0,4%.

Таким образом, с начала пандемии в Рязанском регионе COVID-19 подтвердился у 23 238 человек. Показатель заболеваемости составил 2078,88 на 100 тыс. населения (по РФ — 2763,52 на 100 тыс. населения).

В статистику включили еще три летальных исхода. Всего за время пандемии в области от коронавируса скончался 261 житель. За сутки выздоровели 92 человека (за все время — 21 292).