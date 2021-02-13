В Рязанской области 14 февраля продолжит идти снег
В Рязанской области в воскресенье, 14 февраля, временами будет идти небольшой снег. Температура воздуха по области ночью −24…−19 градусов, местами до -27, днем −18…−13 градусов.
В Рязанской области в воскресенье, 14 февраля, временами будет идти небольшой снег. Прогноз
Температура воздуха по области ночью −24…−19 градусов, местами до -27, днем −18…−13 градусов.
Будет облачно, с прояснениями. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер ночью переменный, 2-7 м/с, днем северо-западный, 5-10 м/с.
Напомним, рязанцев предупредили о резком похолодании.