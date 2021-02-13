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В Пронском районе жители вытащили несколько съехавших на обочину машин
В Пронском районе из-за сильной метели в ночь на 13 февраля несколько автомобилей занесло на обочину. Вытаскивали застрявшие машины сами участники дорожного движения.

В Пронском районе из-за сильной метели в ночь на 13 февраля несколько автомобилей занесло на обочину. Вытаскивали застрявшие машины сами участники дорожного движения. Пост с фотографиями и видео опубликован в группе «Рязанский водитель» «ВКонтакте».

«Вытаскиваем уже четвертую машину по пути. Машина съехала на обочину, не доезжая до Новомичуринска. Не летайте, ребята, погода явно не позволяет. Дорога из Рязани в Новомичуринск не очищена абсолютно. К тому же идет сильный снег. Не видно ничего, все автомобили едут максимум 50 км/ч», — написал автор.

Он добавил, что люди не оставляют друг друга в беде, помогая вместе толкать застрявшие машины.

Напомним, накануне, 12 февраля, рязанское ГУ МЧС выпустило метеопредупреждение. В течение суток и ночью 13 февраля в регионе сохранятся сильный снег, метель, ветер до 17 метров в секунду.