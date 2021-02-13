В Подмосковье от тяжести снега прогнулась крыша над теннисным кортом

В подмосковном Щелково в ТЦ сдулась конструкция теннисного корта. По предварительным данным, пострадавших нет.

В подмосковном Щелково под тяжестью снега прогнулась надувная конструкция в торговом центре, сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация об обрушении.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области заявили, что никаких обрушений в торговых центрах не было. «Под тяжестью снега прогнулась крыша надувной конструкции теннисного корта. Пострадавших нет. Все эвакуированы», — сказал представитель МЧС.

По его словам, из-за утечки воздуха сдувается конструкция, людей внутри нет.

В ближайшее время после очистки от снега ее приведут в порядок, и корт начнет работу.