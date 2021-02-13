В Ленинградской области мужчина украл в храме мощи святой Матроны и продал

В Ленинградской области мужчина украл в храме мощи святой Матроны и продал. Полиция задержала подозреваемого в краже частицы мощей святой блаженной Матроны Московской из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря.

В Ленинградской области мужчина украл в храме мощи святой Матроны и продал. Полиция задержала подозреваемого в краже частицы мощей святой блаженной Матроны Московской из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря, сообщает РИА Новости.

Сообщение о краже поступило в полицию Тихвинского района от охранника храма. При просмотре видеокамер выявили, что злоумышленник положил ларец с мощами в рюкзак, когда сотрудник охраны отвернулся. Сторож заметил пропажу спустя некоторое время и обратился в полицию.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Тихвина, который к моменту задержания успел сдать похищенное антиквару за 500 рублей, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мощи Матроны Московской вернут в храм. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.