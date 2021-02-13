В Москве высота снежного покрова может побить рекорд 1956 года

Высота снежного покрова в столице может превзойти рекордный уровень 1956 года — 60 сантиметров. Сейчас высота составляет 56 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Высота снежного покрова в столице может превзойти рекордный уровень 1956 года. Сейчас высота составляет 56 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, это самое большое значение с начала этой зимы, в последний раз столько снега в Москве было в марте 2013 года.

«Вполне возможно, что мы побьем рекорд для 13 февраля по высоте снежного покрова в Москве, он составляет 60 сантиметров и был установлен в 1956 году», — сказал Леус.

По словам синоптика, в подмосковной Немчиновке высота сугробов составляет 71 сантиметр.

Напомним, 12 февраля, рязанское ГУ МЧС выпустило метеопредупреждение. В течение суток и ночью 13 февраля в регионе сохранятся сильный снег, метель, ветер до 17 метров в секунду.