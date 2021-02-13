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США обеспокоили выводы ВОЗ о происхождении коронавируса
США обеспокоены первоначальными выводами ВОЗ о происхождении коронавируса, которые обнародовали после поездки экспертов организации в Китай. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

США обеспокоены первоначальными выводами ВОЗ о происхождении коронавируса, которые обнародовали после поездки экспертов организации в Китай, сообщает РИА Новости.

Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

С 14 января международная группа специалистов ВОЗ находилась в КНР. Эксперты посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об утечке вируса или его возможном искусственном происхождении. Они побывали в местной больнице, на рынке морепродуктов и в центре по контролю и профилактике заболеваний.

Эксперты 9 февраля заявили, что пока неизвестно, какую роль в распространении вируса сыграл рынок в Ухане. Маловероятно также прямое попадание SARS-CoV-2 от летучих мышей на рынок морепродуктов «Хуанань». Предполагается, что был промежуточный переносчик инфекции. При этом эксперты отметили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.

«Мы глубоко обеспокоены тем, как сообщались ранние выводы расследования по COVID-19, и вопросами о том, какой процесс использовался для того, чтобы прийти к этим выводам. Важно, чтобы доклад был независимым, а выводы экспертов — свободными от вмешательства или изменений со стороны китайского правительства», — сказано в письменном заявлении Салливана.

Он отметил: чтобы лучше понять пандемию и подготовиться к следующей, Китай должен предоставить данные самых ранних дней вспышки заболевания.