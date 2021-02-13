Прокуратура проверила рязанскую школу, ученики которой жаловались на засилье тараканов

Прокуратура завершила проверку по факту нарушений санитарно-эпидемиологических норм в школе № 57 в Рязани. Возбуждено дело об административном правонарушении. Прокуратура района внесла представление директору школы.

Прокуратура завершила проверку по факту нарушений санитарно-эпидемиологических норм в школе № 57 в Рязани. Об этом сообщила старший помощник прокурора области Юлия Ромашкина.

«В помещении не должно быть грызунов, насекомых и следов их жизнедеятельности. При их появлении производится дезинсекция и дератизация. Однако эти меры в образовательной организации соблюдаются не в полной мере. Это привело к появлению тараканов», — рассказала Ромашкина в эфире радиостанции «Радио России» («Рязанское областное радио»).

По ее словам, нарушение любого требования санитарно-эпидемиологического законодательства создает угрозу для здоровья детей. В связи с этим прокуратура района внесла представление директору школы.

Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении замдиректора по административно-хозяйственной работе школы.

Напомним, ранее ученики рязанской школы № 57 пожаловались на засилье тараканов. Видео с насекомыми дети опубликовали в одной из городских групп во «ВКонтакте».