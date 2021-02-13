\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 13
-13°
Вск, 14
-18°
Пнд, 15
-20°
ЦБ USD 73.94 0.18 13/02
ЦБ EUR 89.61 0.17 13/02
Нал. USD 73.81 / 75.5 15:20
Нал. EUR 89.55 / 90.25 12:41
Новости
Коронавирус
Публикации
Принудительные кардиотренировки. В Песочне жители многоэтажки четверты...
Четвертый месяц собственники квартир в девятиэтажке на ...
3 часа назад
547
Долги, «заморозка» и суды. Строительство многострадального рязанского...
Четыре года и почти миллиард рублей. Столько уже сейчас...
Вчера 12:12
4 089
Сто дней после приказа. Новый главврач Рязанской ОКБ о «красной зоне»,...
Перед тем, как занять высокую должность, он более двадц...
10 февраля 15:11
9 420
ФК «Рязань»: чем живет клуб
История рязанского футбольного клуба. Как сейчас живет ...
10 февраля 11:23
8 240
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Прокуратура проверила рязанскую школу, ученики которой жаловались на засилье тараканов
Прокуратура завершила проверку по факту нарушений санитарно-эпидемиологических норм в школе № 57 в Рязани. Возбуждено дело об административном правонарушении. Прокуратура района внесла представление директору школы.

Прокуратура завершила проверку по факту нарушений санитарно-эпидемиологических норм в школе № 57 в Рязани. Об этом сообщила старший помощник прокурора области Юлия Ромашкина.

«В помещении не должно быть грызунов, насекомых и следов их жизнедеятельности. При их появлении производится дезинсекция и дератизация. Однако эти меры в образовательной организации соблюдаются не в полной мере. Это привело к появлению тараканов», — рассказала Ромашкина в эфире радиостанции «Радио России» («Рязанское областное радио»).

По ее словам, нарушение любого требования санитарно-эпидемиологического законодательства создает угрозу для здоровья детей. В связи с этим прокуратура района внесла представление директору школы.

Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении замдиректора по административно-хозяйственной работе школы.

Напомним, ранее ученики рязанской школы № 57 пожаловались на засилье тараканов. Видео с насекомыми дети опубликовали в одной из городских групп во «ВКонтакте».