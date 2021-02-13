Мэрия: за сутки с улиц Рязани вывезли 6000 кубометров снега

За сутки с улиц Рязани вывезли 6000 кубометров снега, сообщается на сайте городской администрации. По информации дирекции благоустройства, уборка идет круглосуточно.

За сутки с улиц Рязани вывезли 6000 кубометров снега, сообщается на сайте городской администрации. По информации дирекции благоустройства, уборка идет круглосуточно.

Прошедшей ночью грейдировали улицы в Советском районе. Работы выполняли две подрядные организации, техника, сотрудники убирали снег с тротуаров. Использовали пескосоляную смесь.

На улицах Новоселов, Фирсова, Рабочих, Ленина, Почтовой, Право-Лыбедской, Скоморошинской, Новослободской, Петрова, 2-е Бутырки, Каширина, бульваре Победы, Халтурина, проезде Речников, у Городской клинической больницы №11, на Касимовском, Куйбышевском, Московском, Михайловском шоссе, понтонном мосту в поселок Остров расчищали лестницы. Рабочие очищали вручную остановки, пешеходные переходы, тротуары. Производилась противогололедная обработка.

Днем в субботу, 13 февраля, город продолжают убирать от снега. Сотрудники участков благоустройства всех районов города вышли на работу. На улицах Новоселов, Есенина, Зубковой, Вокзальной, Сельских Строителей, Мервинской, Крупской и других проводят работы по расчистке пешеходных переходов и остановок.

Напомним, в Рязани после сильной метели на дорогах затруднено движение. Утром в субботу, 13 февраля, на улице Советской Армии в снегу застряли фуры. В Рязани во время уборки снега застряла снегоуборочная машина, инцидент попал на видео.

Водитель маршрутки № 47 опубликовал пост в соцсетях о том, что в Дягилево невозможно проехать.