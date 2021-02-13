МЧС обновило метеопредупреждение по Рязанской области

МЧС обновило метеопредупреждение по Рязанской области. По данным метеорологов, в период с 14 по 20 февраля на территории области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-12 градусов.

В МЧС уточнили информацию о резком похолодании в Рязанской области. Метеопредупреждение размещено на официальном сайте.

По данным метеорологов, в период с 14 по 20 февраля на территории области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-12 градусов.

Ранее сообщалось, что похолодание среднесуточной температуры на 5 градусов и более ожидается в воскресенье, 14 февраля.