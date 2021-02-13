\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 13
-13°
Вск, 14
-18°
Пнд, 15
-20°
ЦБ USD 73.94 0.18 13/02
ЦБ EUR 89.61 0.17 13/02
Нал. USD 73.81 / 75.5 15:20
Нал. EUR 89.55 / 90.25 12:41
Новости
Коронавирус
Публикации
Принудительные кардиотренировки. В Песочне жители многоэтажки четверты...
Четвертый месяц собственники квартир в девятиэтажке на ...
3 часа назад
547
Долги, «заморозка» и суды. Строительство многострадального рязанского...
Четыре года и почти миллиард рублей. Столько уже сейчас...
Вчера 12:12
4 089
Сто дней после приказа. Новый главврач Рязанской ОКБ о «красной зоне»,...
Перед тем, как занять высокую должность, он более двадц...
10 февраля 15:11
9 420
ФК «Рязань»: чем живет клуб
История рязанского футбольного клуба. Как сейчас живет ...
10 февраля 11:23
8 240
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
МЧС обновило метеопредупреждение по Рязанской области
МЧС обновило метеопредупреждение по Рязанской области. По данным метеорологов, в период с 14 по 20 февраля на территории области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-12 градусов.

В МЧС уточнили информацию о резком похолодании в Рязанской области. Метеопредупреждение размещено на официальном сайте.

По данным метеорологов, в период с 14 по 20 февраля на территории области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-12 градусов.

Ранее сообщалось, что похолодание среднесуточной температуры на 5 градусов и более ожидается в воскресенье, 14 февраля.