Жителя Кадома наказали за ложь полицейским

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Жителя Кадома наказали за то, что он соврал полицейским. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Выяснилось, что мужчина потерял паспорт. Чтобы не платить штраф, он заявил о том, что его ограбили — украли деньги и документы.

За ложный донос в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК. Он признал вину и раскаялся.

Суд приговорил жителя Кадома к 120 часам обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.