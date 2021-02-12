ВОЗ заявила о повторных заражениях коронавирусом при наличии антител

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что их специалисты располагают данными о повторных заражениях новыми штаммами SARS-CoV-2, несмотря на наличие антител к вирусу, передает РИА Новости.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что их специалисты располагают данными о повторных заражениях новыми штаммами SARS-CoV-2, несмотря на наличие антител к вирусу, передает РИА Новости.

Сваминатан уточнила, что данные о повторных заражениях новым штаммом коровируса поступают из ЮАР. По ее словам, в настоящее время ученые исследуют, насколько хватает иммунитета у уже переболевших.

Представитель ВОЗ добавила, что среди вакцинированных подавляющее большинство переносит инфекцию в легкой форме. Она добавила, что, согласно предварительной информации, вакцина может снизить уровень передачи COVID-19 после прививки.