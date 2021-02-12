В Сараевском районе оштрафовали деда, катавшего внуков на привязанной к «Оке» ватрушке

Этот случай произошел в селе Паники. Мужчину остановили автоинспекторы. На водителя составили протокол об административный ответственности по части 1 статьи 12.23. («Нарушение правил перевозки людей»).