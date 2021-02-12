В Рязанской области на четверть сократили коечный фонд в «красных зонах» больниц

Всего в регионе открывали 1 820 коек, 500 из них свернули. Сейчас лечить пациентов продолжают на 1 320 койко-местах. Число коек сократили в «красных зонах» ОКБ и БСМП.

В Рязанской области на четверть сократили коечный фонд в «красных зонах» больниц. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщил региональный минздрав.

Всего в регионе открывали 1 820 коек, 500 из них свернули. Сейчас лечить пациентов продолжают на 1 320 койко-местах.

Число коек сократили в «красных зонах» ОКБ и БСМП.

«Аналогичную работу проводят и в межрайонных медицинских центрах, районных больницах», — добавили в минздраве.

Инфекционное отделение ОКБ имени Семашко продолжит лечить пациентов с вирусными пневмониями и COVID-19 в соответствии с профилем.