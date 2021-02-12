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В рязанском перинатальном центре за день родились две пары двойняшек
В среду, 10 февраля, родились сначала два мальчика, а затем мальчик и девочка. Каждый из них весил около трех килограммов. «Обе пары малышей — здоровые доношенные дети, — отметили в минздраве. — В обеих семьях рожденные малыши стали первыми для своих родителей».

В рязанском перинатальном центре за день родились две пары двойняшек. Об этом сообщил региональный минздрав.

В среду, 10 февраля, родились сначала два мальчика, а затем мальчик и девочка. Каждый из них весил около трех килограммов.

«Обе пары малышей — здоровые доношенные дети, — отметили в минздраве. — В обеих семьях рожденные малыши стали первыми для своих родителей».

Главврач Ирина Девятова пояснила, что в перинатальный центр часто поступают женщины с многоплодной беременностью.

«Но появление на свет двух пар двойняшек в один день бывает редко. Тем не менее, мы привыкли к подобным случаям, а ресурса Центра достаточно для того, чтобы обеспечить необходимую помощь женщинам и новорожденным детям», — отметила Ирина Девятова.