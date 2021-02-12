В Рязани уволили директора «Муниципального центра торгов»

По информации издания, его увольнение может быть связано с нарушением торгов по строительству надземной тепломагистрали протяженностью семь километров и стоимостью более миллиарда рублей, которую собираются проложить в Рязани.

В Рязани уволили директора «Муниципального центра торгов» Владислава Кубышкина. Об этом в пятницу, 12 фераля, пишет «Новая газета».

По информации издания, его увольнение может быть связано с нарушением торгов по строительству надземной тепломагистрали протяженностью семь километров и стоимостью более миллиарда рублей, которую собираются проложить в Рязани.

Заказчик по строительству и торгам — МУП «РМПТС». Его директора Романа Степанушкина также отправили в отставку.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области уволили главного архитектора.

«Новая газета» также назвала имена рязанских чиновников, которых попросили уволиться.