В Рязани уволили директора «Муниципального центра торгов»
По информации издания, его увольнение может быть связано с нарушением торгов по строительству надземной тепломагистрали протяженностью семь километров и стоимостью более миллиарда рублей, которую собираются проложить в Рязани.
В Рязани уволили директора «Муниципального центра торгов» Владислава Кубышкина. Об этом в пятницу, 12 фераля,
По информации издания, его увольнение может быть связано с нарушением торгов по строительству надземной тепломагистрали протяженностью семь километров и стоимостью более миллиарда рублей, которую собираются проложить в Рязани.
Заказчик по строительству и торгам — МУП «РМПТС». Его директора Романа Степанушкина также отправили в отставку.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области уволили главного архитектора.
«Новая газета» также назвала имена рязанских чиновников, которых попросили уволиться.