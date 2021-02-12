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В Рязани сотрудник магазина украл деньги из кассы
В полицию обратилась управляющая продуктовым магазином и рассказала о пропаже восьми тысяч рублей. На записях камер видеонаблюдения в злоумышленнике, забравшем деньги из кассы, она узнала своего коллегу.

В Рязани сотрудник магазина украл деньги из кассы. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась управляющая продуктовым магазином и рассказала о пропаже восьми тысяч рублей. На записях камер видеонаблюдения в злоумышленнике, забравшем деньги из кассы, она узнала своего коллегу. Раньше мужчина работал кассиром, но из-за «оплошностей в работе с деньгами» его перевели на должность разнорабочего.

Мужчину нашли. Ранее его судили за угрозу убийством и мошенничество. По предварительной информации, злоумышленник, будучи работником магазина, знал, как и под каким углом работают камеры наблюдения.

«Воспользовавшись своими знаниями, мужчина подошел к кассе и забрал выручку, оставшись, по его мнению, незамеченным. Однако рязанец не знал, что, помимо видимых камер, в помещении находятся скрытые камеры, которые при простом осмотре торгового зала человеку не заметить», — рассказали в полиции.

Эти камеры и сняли момент преступления.

На рязанца завели дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.