В Рязани появится дом с квартирами улучшенных характеристик

Один из ведущих застройщиков региона представил рязанцам дом комфорт-класса в жилом комплексе «Шереметьевский квартал» в Дашково-Песочне. ГК «Стройпромсервис» разработала для дома новую концепцию.

Один из ведущих застройщиков региона представил рязанцам дом комфорт-класса в жилом комплексе «Шереметьевский квартал» в Дашково-Песочне. ГК «Стройпромсервис» разработала для дома новую концепцию.

«Квартиры улучшенных характеристик — одно из преимуществ нового дома. Здесь вы найдете десятки уникальных планировочных решений — от студий до трехкомнатных, от классики до смарта: уютные студии, СМАРТ-планировки с кухней-гостиной, классические двух и трехкомнатные квартиры. Большой выбор видовых квартир с панорамным остеклением — находите уединение и отдыхайте, глядя в окно на Окские луга. Все квартиры представлены в двух вариантах: с чистовой отделкой и без», — рассказали в компании.

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