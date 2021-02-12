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В Рязани обсудили установку уличных туалетов
На встрече отметили, что современные общественных туалеты могут иметь разные функции, в том числе пеленальных комнат, а особое внимание необходимо уделить кабинам для людей с ограниченными возможностями.

В пятницу, 12 февраля, сотрудники администрации и активисты Рязани обсудили установку уличных туалетов.

На встрече отметили, что современные общественных туалеты могут иметь разные функции, в том числе пеленальных комнат, а особое внимание необходимо уделить кабинам для людей с ограниченными возможностями.

По мнению общественников, вопросом качества работы туалетов в городе необходимо заниматься серьезно и довести до результата.

«Это показатель нашего благоустройства. Пониманием, что есть проблемы и с вандализмом, и с инженерными подключениями. Но этот вопрос следует решить раз и навсегда», — отметила председатель территориального общественного самоуправления Наталья Соболева.

Также активисты подняли вопрос платных общественных туалетов. По словам представителей администрации, этот момент нужно проработать с общественностью.

Отдельно обсудили тему работы туалетов в сквере Скобелева. «К сожалению, на следующий день после открытия туалета в парке посетителями была разбита сантехника и зеркало. Сейчас мы решаем вопрос об их ремонте и рассматриваем варианты решения проблемы с тем, чтобы избегать повторения таких ситуаций», — сказал и. о. начальника управления благоустройства Алексей Муковнин.