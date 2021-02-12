В Рязани из-за снегопада отменили ярмарку

Ярмарку планировали организовать в субботу, 13 февраля, на улице Пролетарской, около дома №15. Ее отменили «в целях создания условий для беспрепятственной уборки и вывоза снега коммунальными службами и предупреждения возникновения дорожных заторов».

В Рязани из-за снегопада отменили ярмарку выходного дня. Об этом сообщил сайт мэрии.

Ярмарку планировали организовать в субботу, 13 февраля, на улице Пролетарской, около дома №15. Ее отменили «в целях создания условий для беспрепятственной уборки и вывоза снега коммунальными службами и предупреждения возникновения дорожных заторов».

Отметим, утром в пятницу, 12 февраля, в городе начался снегопад. По информации синоптиков, он продлится 35 часов. Согласно прогнозам, может выпасть до 40 сантиметров снега.