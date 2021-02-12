В России создадут единый реестр граждан, нуждающихся в жилье
Минстрой России создаст единый федеральный реестр граждан, которые нуждаются в жилье. Система будет работать онлайн.
Минстрой России создаст единый федеральный реестр граждан, которые нуждаются в жилье. В него войдут россияне, ожидающие квартиры от государства за счет средств федерального бюджета. Как пишет газета «
Реестр будет работать онлайн. Это сделает систему выдачи льготного жилья прозрачной и эффективной.
Сейчас около 4 млн россиян стоят в очереди на жилье, из них более 750 тысяч человек — по федеральным программам. В среднем льготники ждут квартиры до 20 лет.