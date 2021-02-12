В Подмосковье раскрыли нарколабораторию

В Волоколамском районе Московской области полиция раскрыла лабораторию по производству синтетических наркотиков. Запрещенные вещества планировали продавать в регионах с помощью тайников-закладок.

В Волоколамском районе Московской области полиция раскрыла лабораторию по производству синтетических наркотиков. Запрещенные вещества планировали продавать в регионах с помощью тайников-закладок. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, лаборатория могла производить около 500 кг синтетических наркотиков в месяц. Производство располагалось в одном из частных домов и было оснащено спецоборудованием, в том числе двумя химическими реакторами. Также в здании нашли 165 кг наркотического средства мефедрона, а также более 2 т прекурсоров и других веществ. Полиция предполагает, что работники незаконной лаборатории имели квалифицированные знания в области химии.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1, часть 5. Она предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.