\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
-12°
Сбт, 13
-13°
Вск, 14
-18°
ЦБ USD 73.94 0.18 13/02
ЦБ EUR 89.61 0.17 13/02
Нал. USD 73.90 / 75.5 15:20
Нал. EUR 89.55 / 90.25 12:59
Новости
Коронавирус
Публикации
Долги, «заморозка» и суды. Строительство многострадального рязанского...
Четыре года и почти миллиард рублей. Столько уже сейчас...
3 часа назад
813
Сто дней после приказа. Новый главврач Рязанской ОКБ о «красной зоне»,...
Перед тем, как занять высокую должность, он более двадц...
10 февраля 15:11
6 569
ФК «Рязань»: чем живет клуб
История рязанского футбольного клуба. Как сейчас живет ...
10 февраля 11:23
5 507
Обзор 17-го тура НХЛ в первой группе «40+»
Первая победа «Державы», «Здоровье» переигрывает «Сокол...
9 февраля 16:21
7 342
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В ночь на субботу в Рязанской области ожидаются метель и сильный ветер
Температура воздуха по области ночью -15, -10 градусов, днем -11, -6 градусов. На дорогах гололедица, снежные заносы.

В ночь на субботу, 13 февраля, в Рязанской области ожидаются метель и сильный ветер. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха по области ночью -15, -10 градусов, днем -11, -6 градусов.

На дорогах гололедица, снежные заносы.

Ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, 6-11 метров в секунду, ночью местами порывы до 17 метров в секунду.