В ночь на субботу в Рязанской области ожидаются метель и сильный ветер

Температура воздуха по области ночью -15, -10 градусов, днем -11, -6 градусов. На дорогах гололедица, снежные заносы.

В ночь на субботу, 13 февраля, в Рязанской области ожидаются метель и сильный ветер. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха по области ночью -15, -10 градусов, днем -11, -6 градусов.

На дорогах гололедица, снежные заносы.

Ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, 6-11 метров в секунду, ночью местами порывы до 17 метров в секунду.