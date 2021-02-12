В Мурмино за кражу со взломом задержали двух рецидивистов

В поселке Мурмино задержали двух жителей соседнего района за кражу и взлом продуктового магазина. Из магазина пропал алкоголь, сигареты, продукты и выручка.

В поселке Мурмино задержали двух жителей соседнего района за кражу и взлом продуктового магазина. Как сообщает пресс-служба рязанской полиции, кражу обнаружили утром. Из магазина пропал алкоголь, сигареты, продукты и выручка 62 тысячи рублей. Сотрудники полиции нашли тайник с украденным по характерным следам — на тропинке рядом с магазином лежала пачка сигарет, чудь дальше упаковка колбасы и кусок сыра. Видимо, пакет с награбленным порвался и часть украденного упала на дорогу.

Злоумышленников задержали, когда они вернулись к тайнику. Подозреваемыми оказались ранее судимые жители Спасского района 25 и 35 лет.

За кражу со взломом мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.