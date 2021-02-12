В Мурмино за кражу со взломом задержали двух рецидивистов
В поселке Мурмино задержали двух жителей соседнего района за кражу и взлом продуктового магазина. Из магазина пропал алкоголь, сигареты, продукты и выручка.
В поселке Мурмино задержали двух жителей соседнего района за кражу и взлом продуктового магазина. Как
Злоумышленников задержали, когда они вернулись к тайнику. Подозреваемыми оказались ранее судимые жители Спасского района 25 и 35 лет.
За кражу со взломом мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.