В Москве младенец попал в больницу с ожогами от кальяна

В Москве грудного ребенка госпитализировали с ожогами от кальяна, которые он получил в одном из столичных кафе. В больнице ему оказали помощь.

В Москве грудного ребенка госпитализировали с ожогами от кальяна, которые он получил в одном из столичных кафе. Младенец находился там с 26-летней матерью.

Как сообщает « РИА Новости » со ссылкой на пресс-службу московской прокуратуры, инцидент произошел ночью 11 февраля. 11-месячный мальчик получил ожоги лица и шеи углем из кальяна. В больнице ему оказали помощь.

Столичной прокуратуре предстоит установить, зачем родители взяли грудного младенца ночью в кафе. Также ведомство проверит соблюдение мер безопасности оказываемых в заведении услуг.