В Москве младенец попал в больницу с ожогами от кальяна
В Москве грудного ребенка госпитализировали с ожогами от кальяна, которые он получил в одном из столичных кафе. В больнице ему оказали помощь.
В Москве грудного ребенка госпитализировали с ожогами от кальяна, которые он получил в одном из столичных кафе. Младенец находился там с 26-летней матерью.
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Столичной прокуратуре предстоит установить, зачем родители взяли грудного младенца ночью в кафе. Также ведомство проверит соблюдение мер безопасности оказываемых в заведении услуг.