\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
-12°
Сбт, 13
-13°
Вск, 14
-18°
ЦБ USD 73.76 -0.09 12/02
ЦБ EUR 89.44 -0.13 12/02
Нал. USD 73.75 / 75.5 12:03
Нал. EUR 89.35 / 90.15 12:09
Новости
Коронавирус
Публикации
Долги, «заморозка» и суды. Строительство многострадального рязанского...
Четыре года и почти миллиард рублей. Столько уже сейчас...
10 минут назад
3
Сто дней после приказа. Новый главврач Рязанской ОКБ о «красной зоне»,...
Перед тем, как занять высокую должность, он более двадц...
10 февраля 2021 15:11
6 197
ФК «Рязань»: чем живет клуб
История рязанского футбольного клуба. Как сейчас живет ...
10 февраля 11:23
5 154
Обзор 17-го тура НХЛ в первой группе «40+»
Первая победа «Державы», «Здоровье» переигрывает «Сокол...
9 февраля 16:21
6 998
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В касимовском селе рассказали о плохом состоянии сгоревшего почтового отделения
Глава администрации Шостьевского поселения Наталья Блинова уточнила, что буквально за час до пожара на сельском сходе жители жаловались, что пристройка «отходит» от основного здания, в нем печное отопление, хотя мимо проходит газопровод, сообщает издательство «Пресса».

В касимовском селе Шостье рассказали о плохом состоянии сгоревшего почтового отделения. Глава администрации Шостьевского поселения Наталья Блинова уточнила, что буквально за час до пожара на сельском сходе жители жаловались, что пристройка «отходит» от основного здания, в нем печное отопление, хотя мимо проходит газопровод, сообщает издательство «Пресса».

Пожар произошел 10 февраля. По словам Блиновой, пожарные приехали за полчаса.

«Это быстро, если учитывать, что от Касимова до Шостья 41 км. К этому моменту половина избы уже сгорела», — пояснила она.

Чиновница уточнила, что не раз писала начальнику Касимовского почтамта и просила отремонтировать здание почты.

«Но мои просьбы оставались без ответа. Меня очень волновало, что кирпичная печка не функционировала, и рядом с ней установили буржуйку, трубу которой вывели в старый дымоход. Вообще здание не старое, его под нужны почты построил сельсовет в 70-80-х годах ХХ века. Позже здание оформило в собственность ФГУП «Почта России», — отметила Блинова.

Она добавила, что здание пытались тушить жители: закидывали снегом, поливали водой.

«Мы понимали, что спасти сухое деревянное здание, в коридоре которого лежат сухие колотые дрова, а внутри — легко воспламеняющие товары: дезодоранты, аэрозоли, постельное белье и другое, практически невозможно, — делится чиновница. — Вокруг стрелял шифер, огонь полыхал».

Пока отделение почты разместить негде. Возможно, его откроют в здании ДК.

Напомним, 9 февраля сгорело почтовое отделение в Шиловском районе. Позже выяснилось, что здание отапливали печью.