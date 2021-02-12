В касимовском селе рассказали о плохом состоянии сгоревшего почтового отделения

Глава администрации Шостьевского поселения Наталья Блинова уточнила, что буквально за час до пожара на сельском сходе жители жаловались, что пристройка «отходит» от основного здания, в нем печное отопление, хотя мимо проходит газопровод, сообщает издательство «Пресса».

В касимовском селе Шостье рассказали о плохом состоянии сгоревшего почтового отделения. Глава администрации Шостьевского поселения Наталья Блинова уточнила, что буквально за час до пожара на сельском сходе жители жаловались, что пристройка «отходит» от основного здания, в нем печное отопление, хотя мимо проходит газопровод, сообщает издательство «Пресса».

Пожар произошел 10 февраля. По словам Блиновой, пожарные приехали за полчаса.

«Это быстро, если учитывать, что от Касимова до Шостья 41 км. К этому моменту половина избы уже сгорела», — пояснила она.

Чиновница уточнила, что не раз писала начальнику Касимовского почтамта и просила отремонтировать здание почты.

«Но мои просьбы оставались без ответа. Меня очень волновало, что кирпичная печка не функционировала, и рядом с ней установили буржуйку, трубу которой вывели в старый дымоход. Вообще здание не старое, его под нужны почты построил сельсовет в 70-80-х годах ХХ века. Позже здание оформило в собственность ФГУП «Почта России», — отметила Блинова.

Она добавила, что здание пытались тушить жители: закидывали снегом, поливали водой.

«Мы понимали, что спасти сухое деревянное здание, в коридоре которого лежат сухие колотые дрова, а внутри — легко воспламеняющие товары: дезодоранты, аэрозоли, постельное белье и другое, практически невозможно, — делится чиновница. — Вокруг стрелял шифер, огонь полыхал».

Пока отделение почты разместить негде. Возможно, его откроют в здании ДК.

Напомним, 9 февраля сгорело почтовое отделение в Шиловском районе. Позже выяснилось, что здание отапливали печью.