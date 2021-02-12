В касимовском селе рассказали о плохом состоянии сгоревшего почтового отделения

В касимовском селе Шостье рассказали о плохом состоянии сгоревшего почтового отделения. Глава администрации Шостьевского поселения Наталья Блинова уточнила, что буквально за час до пожара на сельском сходе жители жаловались, что пристройка «отходит» от основного здания, в нем печное отопление, хотя мимо проходит газопровод,
Пожар произошел 10 февраля. По словам Блиновой, пожарные приехали за полчаса.
«Это быстро, если учитывать, что от Касимова до Шостья 41 км. К этому моменту половина избы уже сгорела», — пояснила она.
Чиновница уточнила, что не раз писала начальнику Касимовского почтамта и просила отремонтировать здание почты.
«Но мои просьбы оставались без ответа. Меня очень волновало, что кирпичная печка не функционировала, и рядом с ней установили буржуйку, трубу которой вывели в старый дымоход. Вообще здание не старое, его под нужны почты построил сельсовет в 70-80-х годах ХХ века. Позже здание оформило в собственность ФГУП «Почта России», — отметила Блинова.
Она добавила, что здание пытались тушить жители: закидывали снегом, поливали водой.
«Мы понимали, что спасти сухое деревянное здание, в коридоре которого лежат сухие колотые дрова, а внутри — легко воспламеняющие товары: дезодоранты, аэрозоли, постельное белье и другое, практически невозможно, — делится чиновница. — Вокруг стрелял шифер, огонь полыхал».
Пока отделение почты разместить негде. Возможно, его откроют в здании ДК.
Напомним, 9 февраля сгорело почтовое отделение в Шиловском районе. Позже выяснилось, что здание отапливали печью.