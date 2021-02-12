Утром в пятницу Рязань встала в десятибалльных пробках

В городе начался снегопад. По данным синоптиков, он продлится 35 часов. Согласно прогнозам, может выпасть до 40 сантиметров снега.

Утром в пятницу, 12 февраля, Рязань встала в больших пробках. К 8:10 сервис «Яндекс. Карты» оценивает их в десять баллов из десяти.

Движение осложнено на основных дорогах города. По данным «Яндекс. Карты», аварии произошли на проезде Шабулина, на Михайловском шоссе и на улице Новоселов.

Отметим, что в городе начался снегопад. По информации синоптиков, он продлится 35 часов. Согласно прогнозам, может выпасть до 40 сантиметров снега.