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У троих рязанских пенсионеров, троих рабочих и медсестры похитили более двух с половиной миллионов рублей
Мошенники звонили и представлялись сотрудниками службы безопасности банка и просили выполнить определенные действия, чтобы якобы обезопасить свои сбережения. Доверившиеся злоумышленникам рязанцы потеряли сбережения.

У троих рязанских пенсионеров, троих рабочих и медсестры похитили более двух с половиной миллионов рублей. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мошенники звонили и представлялись сотрудниками службы безопасности банка и просили выполнить определенные действия, чтобы якобы обезопасить свои сбережения. Доверившиеся злоумышленникам рязанцы потеряли сбережения.

Со счета 62-летней захаровского пенсионера пропали более 77 тысяч рублей, с банковской карты 60-летней сасовской пенсионерки — 89 тысяч рублей, со счета 56-летней рязанской пенсионерки — 200 тысяч рублей. 43-летняя шиловская рабочая лишилась 216 тысяч, 59-летняя рязанская рабочая — 300 тысяч, 51-летняя рабочая из Скопинского района — 993 тысячи. 550 тысяч лишилась 36-летняя рязанская медсестра.