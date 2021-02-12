У троих рязанских пенсионеров, троих рабочих и медсестры похитили более двух с половиной миллионов рублей

Мошенники звонили и представлялись сотрудниками службы безопасности банка и просили выполнить определенные действия, чтобы якобы обезопасить свои сбережения. Доверившиеся злоумышленникам рязанцы потеряли сбережения.